Le titre de SBI Funds clôture en hausse de 6,2 % pour sa première journée de cotation, les investisseurs misant sur la croissance du secteur

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* SBI Funds est évalué à près de 13 milliards de dollars après son introduction en bourse

* L'introduction en bourse de la société, d'un montant de 1,03 milliard de dollars, a attiré 31 milliards de dollars d'offres

* Cette introduction en bourse marque le coup d'envoi d'un second semestre plus intense pour les grandes introductions en bourse

(Mise à jour avec les cours de clôture) par Vivek Kumar M

SBI Funds Management SBIA.NS a clôturé en hausse de 6,2 % lors de ses débuts en bourse mardi, valorisant la société àprès de 13 milliardsde dollars , les investisseurs misant sur la croissance du secteur indien de la gestion d'actifs, qui pèse 853 milliards de dollars.

Les actions du plus grand gestionnaire d’actifs indienont clôturé à 609,75 roupies, valorisant la société à 1 240 milliards de roupies (soit 12,89 milliards de dollars) et en faisant le deuxième gestionnaire de fonds coté le plus valorisé du pays.

Ses concurrents, ICICI Prudential Asset Management Company

IICL.NS et HDFC Asset Management Company HDFA.NS , étaient respectivement valorisés à 1 560 milliards de roupies et 1 110 milliards de roupies.

SBI Funds, une coentreprise entre la State Bank of India

SBI.NS , la plus grande banque du pays, et Amundi AMUN.PA , le plus grand gestionnaire d’actifs d’Europe, gérait 12 500 milliards de roupies d’actifs en mars 2026.

L'introduction en bourse de SBI Funds, d'un montant de 1,03 milliard de dollars – la plus importante en Inde depuis le début de l'année –, a attiré la semaine dernière environ 31 milliards de dollars d'offres, dont 278,5 millions de dollars provenant d'investisseurs de référence tels que BlackRock et des fonds souverains de Singapour, d'Abou Dhabi et de Norvège.

Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi, a déclaré que la société européenne resterait un actionnaire à long terme de SBI Funds.

Cette introduction en bourse marque le début d’un second semestre plus animé pour les grandes introductions en bourse sur le marché primaire indien, après un ralentissement de l’activité dû à la flambée des prix du brut liée au conflit iranien.

La cotation de SBI Funds s'est avérée inférieure aux attentes , les analystes ayanttablé sur une hausse initiale de 12 % à 13 %.

L'indice Nifty 50 indien .NSEI a reculé de 0,2 %mardi, pénalisé par la hausse des cours du pétrole brut alors que le conflit dans le Golfe s'intensifiait.

Des analystes, menés par Avinash Singh d’Emkay Global Financial Services, ont déclaré que la classe moyenne indienne, en pleine expansion, se tournait vers les fonds communs de placement, ce qui permettrait à SBI AMC de renforcer sa position dominante dans le secteur.

L’Inde a enregistré des introductions en bourse d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars depuis le début de l’année 2026, un chiffre inférieur au record de 21,8 milliards de dollars atteint l’année dernière, selon les données compilées par LSEG.

Quelque 251 entreprises, dont Reliance Jio et la Bourse nationale indienne (National Stock Exchange of India), sont en passe de réaliser une introduction en bourse, dans le but de lever 4 930 milliards de roupies, selon le fournisseur de données sur les marchés financiers PRIME Database.

(1 dollar = 96,2350 roupies indiennes)