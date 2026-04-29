Le titre de la société spécialisée dans les psychédéliques GH Research recule après une levée de fonds de 117,5 millions de dollars

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29 avril - ** L'action de la société biopharmaceutique irlandaise GH Research GHRS.O a reculé de 2,4 % à 19,38 $ mercredi matin, sur des échanges peu soutenus, après un financement par actions de 117,5 millions de dollars ** La société a annoncé mercredi matin la fixation du prix de son offre portant sur environ 6,5 millions d'actions à 18 dollars, soit une décote de 9,3 % par rapport au dernier cours de l'action mardi

** Stifel, Cantor et RBC sont les co-chefs de file

** GHRS développe un médicament psychédélique, la mebufoténine, destiné au traitement des patients souffrant de dépression résistante au traitement (TRD) ** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour investir, entre autres, dans la recherche, le développement clinique et technique de produits candidats actuels et/ou supplémentaires à l'échelle mondiale, conformément au prospectus ** Au début du mois, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à accélérer l'accès à la recherche médicale et aux traitements basés sur les médicaments psychédéliques

** Jusqu'à mardi, l'action GHRS a bondi de 41 % ce mois-ci, affichant une hausse de 56 % depuis le début de l'année

** Avant l'offre, la société comptait 62 millions d'actions en circulation, dont les deux tiers détenus par ses quatre principaux investisseurs: le président du conseil d'administration Florian Schönharting (~14,8 millions d'actions), Lynx1 Capital Advisors (~10,4 millions), BVF Partners (~8,8 millions) et RA Capital (~7,7 millions) – données LSEG

** Sur 9 analystes, 2 attribuent à l'action la note "achat fort", 7 recommandent "achat"; objectif de cours médian: 36,50 $