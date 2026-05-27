Le titre de la société mexicaine BBB Foods recule après le lancement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mai - ** Le titre de la chaîne de supermarchés discount BBB Foods TBBB.N a reculé de 3,6 % après la clôture, à 34,85 $, à la suite de l'annonce d'une émission d'actions ** La société Tiendas 3B, basée à Mexico, lance une offre publique de vente d'environ 13,3 millions d'actions
** Tiendas 3B va vendre 700 000 actions, certains actionnaires vendeurs cédant environ 12,6 millions d'actions
** La société utilisera le produit net de l'offre à des fins générales, pouvant inclure des investissements stratégiques
** J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les coordinateurs mondiaux, rejoints par BTG Pactual, Santander et Scotiabank en tant que co-teneurs de livre
** La société compte environ 117,9 millions d'actions en circulation
** L'action TBBB a clôturé en hausse de 5,1 % à 36,14 $ mercredi, en hausse de 8 % depuis le début de l'année
** Sur les 12 analystes couvrant TBBB, 9 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, 3 “conserver”; le cours cible médian est de 43 $, selon LSEG
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