Le titre de la société énergétique irlandaise DCC progresse après que le consortium KKR a relevé son offre

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10 juin - ** L'action du distributeur d'énergie irlandais DCC

DCC.L a progressé de 3,3% à 62 livres

** La société indique avoir reçu une offre en numéraire améliorée de 66,72 livres sterling (89,36 dollars) par action de la part d'un consortium composé de la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N et d'Energy Capital Partners

** Le conseil d'administration serait disposé à recommander la proposition révisée si une offre ferme était annoncée

** DCC précise que le consortium doit faire part de son intention ferme avant le 8 juillet 2026 ** DCC avait précédemment rejeté une offre de 58 £ par action en avril

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a augmenté d'environ 32%

(1 $ = 0,7466 livre)