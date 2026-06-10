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Le titre de la société énergétique irlandaise DCC progresse après que le consortium KKR a relevé son offre
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action du distributeur d'énergie irlandais DCC

DCC.L a progressé de 3,3% à 62 livres

** La société indique avoir reçu une offre en numéraire améliorée de 66,72 livres sterling (89,36 dollars) par action de la part d'un consortium composé de la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N et d'Energy Capital Partners

** Le conseil d'administration serait disposé à recommander la proposition révisée si une offre ferme était annoncée

** DCC précise que le consortium doit faire part de son intention ferme avant le 8 juillet 2026 ** DCC avait précédemment rejeté une offre de 58 £ par action en avril

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a augmenté d'environ 32%

(1 $ = 0,7466 livre)

Fusions / Acquisitions

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DCC
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KKR & CO
95,810 USD NYSE 0,00%
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