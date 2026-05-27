Le titre de la société de stockage d'énergie NeoVolta recule à la suite d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** Le fabricant de systèmes de stockage d'énergie par batterie NeoVolta NEOV.O a vu son cours chuter de 15,5 % après la clôture, à 2,18 dollars, alors qu'il cherche à lever des fonds ** NEOV, basée à Poway, en Californie, lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés sans divulguer le montant de l'opération ** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les obligations de la coentreprise, pour le fonds de roulement et pour les besoins généraux de l'entreprise, conformément au prospectus

** La société compte environ 42,7 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 110 millions de dollars

** Lake Street Capital Markets est le seul teneur de livre de l'offre

** Mercredi, l'action NEOV a clôturé en baisse de 6,5 % à 2,58 dollars, soit une baisse de 15 % depuis le début de l'année