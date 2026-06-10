Le titre de la société de camions autonomes Einride bondit de plus de 70 % lors de son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre et du premier paragraphe avec l'évolution du cours de l'action; ajout d'un commentaire d'un investisseur) par Marie Mannes et Zaheer Kachwala

Les actions de la société suédoise de camions électriques et autonomes Einride ENRD ont bondi de plus de 74 %lors de leur entrée au Nasdaq mercredi après sa fusion avec la société SPAC Legato LEGT.A .

L'introduction en bourse d'Einride reflète un regain d'intérêt pour les fusions avec des SPAC en tant qu'alternative aux introductions en bourse traditionnelles, après une accalmie qui a suivi le boom de l'ère pandémique qui a permis à des start-ups de véhicules électriques telles que Polestar PSNY.O et Nikola d'entrer en bourse.

Voici plus de détails:

* La société prévoit d'utiliser une partie du produit de l'opération pour développer ses activités auprès de ses clients existants en Amérique du Nord et en Europe, a déclaré le directeur général Roozbeh Charli à Reuters.

* La fusion valorisait initialement Einride à environ 1,8 milliard de dollars, mais ce chiffre a ensuite été revu à la baisse à environ 1,35 milliard de dollars à la suite d'un financement supplémentaire .

* Einride, qui compte parmi ses clients Lidl, PostNord, Oatly et Carlsberg, dispose actuellement d'environ 200 camions électriques.

* Cependant, seule une poignée de ces véhicules est entièrement autonome, même si ce nombre devrait passer à environ 20 d'ici la fin de l'année. L'essentiel de son activité repose sur des camions électriques à conduite manuelle fonctionnant sur la plateforme de conduite d'Einride.

* Malgré l'intérêt croissant des investisseurs pour les véhicules autonomes et électriques, plusieurs entreprises, dont Lordstown Motors et Proterra, ont fait faillite en raison d'une forte concurrence, de difficultés opérationnelles et de coûts élevés qui ont érodé leurs réserves de trésorerie.

* Parmi les investisseurs d'Einride figurent la société suédoise EQT EQTAB.ST et Ericsson, Charli précisant que tous les actionnaires actuels transféraient leurs participations vers la nouvelle structure.

* “Je pense que la recette, à savoir la combinaison de matériel, de logiciels et d'opérations, est assez unique (à Einride)”, a déclaré Ted Persson, associé chez EQT.

* Les fusions avec des SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spécifique) permettent à des entreprises privées d’entrer en bourse en fusionnant avec des sociétés cotées créées uniquement dans le but de trouver une cible d’acquisition. Charli a expliqué que l’opération avec la SPAC avait été choisie car elle constituait la voie “la plus rapide et la plus efficace” vers les marchés publics.