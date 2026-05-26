information fournie par Reuters • 26/05/2026 à 16:28

Le titre de la société britannique Advanced Medical Solutions recule alors qu'Ancora exhorte H.B. Fuller à renoncer à son offre

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26 mai - ** L'action d'Advanced Medical Solutions AMSU.L a chuté de 5,3% à 210,5 pence

** L'activiste Ancora exhorte H.B. Fuller FUL.N à renoncer à sa tentative “irresponsable” de rachat du fournisseur médical britannique et à procéder à un examen complet des alternatives stratégiques

** AMS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters

** Depuis le début de l'année, l'action AMSU a reculé d'environ 3%