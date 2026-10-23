Le titre de la société australienne Magellan Financial atteint son plus bas niveau depuis un an et demi ; Morningstar revoit à la baisse son estimation de la juste valeur en raison de perspectives moins favorables

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(Actualités)

23 octobre - ** L'action de Magellan Financial Group MFG.AX recule de 5,7 % à 7,26 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 23 avril 2025

** Morningstar abaisse son estimation de la juste valeur du gestionnaire de fonds de 8,50 à 8 dollars australiens, après la publication d’un point sur l’activité faisant état d’un recul des revenus liés aux marchés financiers et d’une baisse des actifs sous gestion

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires à moyen terme, invoquant la poursuite des sorties de capitaux dans la gestion de fonds et des perspectives moins favorables

** Indique que les actionnaires ont approuvé le changement de nom de la société, qui devient Barrenjoey Group, afin de refléter l’importance croissante accordée à la banque d’investissement

** S'attend à ce que la banque d'investissement contribue à plus de 80 % du chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2031, contre environ 70 % pour l'exercice 2026

** Parmi six analystes, un recommande d’“acheter” le titre, trois de “conserver” et deux de “vendre”; objectif de cours médian: 8,05 dollars australiens – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 26,5 %