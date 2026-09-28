Le titre de la société australienne Ingenia Communities atteint son plus haut niveau depuis sept mois et demi grâce à une offre de rachat de 1,5 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 septembre - ** Le titre de la société australienne Ingenia Communities INA.AX progresse jusqu'à 7,1% pour atteindre 4,82 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 27 février
** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 7 septembre
** Le promoteur immobilier indique qu'il évalue actuellement une offre de rachat révisée à la hausse de 2,14 milliards de dollars australiens (1,50 milliard de dollars américains) émanant de la société de capital-investissement Warburg Pincus
** La dernière offre, à 5,25 dollars australiens par action, est supérieure de près de 4% à l’offre précédente de 5,05 dollars australiens par action
** Ingenia indique que son conseil d’administration examine actuellement la proposition révisée et n’a pas encore pris position sur l’offre ni sur ses conditions
** Depuis le début de l'année, l'action a perdu plus de 7%
(1 dollar = 1,4259 dollars australiens)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer