 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre de la société australienne Collins Foods enregistre sa plus forte hausse en trois mois grâce à une forte progression de ses bénéfices
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 02:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Le titre de la société australienne Collins Foods CKF.AX a progressé de 7,8 % à 9,010 dollars australiens, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 12 mars

** L'exploitant de la chaîne KFC a publié un bénéfice net attribuable de 44,2 millions de dollars australiens (30,43 millions de dollars américains) pour l'exercice clos le 3 mai, contre 8,8 millions de dollars australiens pour l'exercice clos le 27 avril 2025

** Collins a également annoncé un dividende final de 15 cents australiens par action, portant le dividende annuel à 28 cents australiens par action, soit un montant supérieur aux 26,0 cents australiens de l'année précédente

** Selon Citi, le résultat net après impôts sous-jacent (NPAT) de l’exercice 26, s’élevant à 61,4 millions de dollars australiens, a dépassé de 2 % le consensus de VA

** Selon Citi, la croissance de 4 % du chiffre d’affaires à périmètre constant de la société en Australie au cours des huit premières semaines de l’exercice 2027 constitue un excellent résultat, compte tenu de l’affaiblissement de la confiance des consommateurs, et dépasse largement les +2,5 % prévus par le consensus VA pour le premier semestre 2027

** Toutefois, les prévisions moins optimistes pour l’exercice 2027 concernant le marché allemand, soulignées par Citi, vont retenir l’attention des investisseurs

** Le titre a perdu plus de 15 % depuis le début de l’année

(1 dollar américain = 1,4526 dollars australiens)

Dividendes
Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 02:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,54 -0,01%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
2CRSI
30,96 +12,50%
Or
3 971,4 -1,15%
TOTALENERGIES
68,98 +0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank