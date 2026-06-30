Le titre de la société australienne Collins Foods enregistre sa plus forte hausse en trois mois grâce à une forte progression de ses bénéfices

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30 juin - ** Le titre de la société australienne Collins Foods CKF.AX a progressé de 7,8 % à 9,010 dollars australiens, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 12 mars

** L'exploitant de la chaîne KFC a publié un bénéfice net attribuable de 44,2 millions de dollars australiens (30,43 millions de dollars américains) pour l'exercice clos le 3 mai, contre 8,8 millions de dollars australiens pour l'exercice clos le 27 avril 2025

** Collins a également annoncé un dividende final de 15 cents australiens par action, portant le dividende annuel à 28 cents australiens par action, soit un montant supérieur aux 26,0 cents australiens de l'année précédente

** Selon Citi, le résultat net après impôts sous-jacent (NPAT) de l’exercice 26, s’élevant à 61,4 millions de dollars australiens, a dépassé de 2 % le consensus de VA

** Selon Citi, la croissance de 4 % du chiffre d’affaires à périmètre constant de la société en Australie au cours des huit premières semaines de l’exercice 2027 constitue un excellent résultat, compte tenu de l’affaiblissement de la confiance des consommateurs, et dépasse largement les +2,5 % prévus par le consensus VA pour le premier semestre 2027

** Toutefois, les prévisions moins optimistes pour l’exercice 2027 concernant le marché allemand, soulignées par Citi, vont retenir l’attention des investisseurs

** Le titre a perdu plus de 15 % depuis le début de l’année

(1 dollar américain = 1,4526 dollars australiens)