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Le titre de la chaîne britannique ITV progresse après la cession de sa division médias et divertissement à Sky pour 2,13 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 09:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action du groupe audiovisuel britannique ITV

ITV.L a progressé de 1,2 % à 82,75 pence

** La société a accepté de vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast CMCSA.O , pour 1,6 milliard de livres sterling (2,13 milliards de dollars)

** La société recevra 1,2 milliard de livres sterling en espèces, ainsi qu’une clause d’earn-out pouvant atteindre 200 millions de livres sterling, liée à ses performances publicitaires en 2027

** Le nouvel ensemble ITV M&E et Sky s'est engagé à dépenser au moins 2,1 milliards de livres sterling entre 2028 et 2032

** L'action ITV a reculé d'environ 0,73 % cette année, à la dernière clôture

(1 dollar = 0,7501 livre sterling)

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COMCAST
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ITV
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