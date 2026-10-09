Le titre de l'investisseur Firmus, Maas, chute après que l'opérateur de centres de données spécialisés dans l'IA a annulé son projet d'introduction en bourse très médiatisé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la valeur de l'introduction en bourse au paragraphe 1: 5 milliards de dollars au lieu de 5 milliards de dollars australiens)

* L'action Maas chute de 10,7 %, atteignant son plus bas niveau depuis cinq mois

* Firmus retire sa demande d'introduction en bourse, invoquant la volatilité du marché

* Maas détient 3,2 % de Firmus et fournit ses projets d'usines d'IA

* L'entité détient 1,1 milliard de dollars australiens de commandes de Firmus jusqu'à l'exercice 2027

par Kumar Tanishk et Rajasik Mukherjee

Vendredi, l'action MGH.AX du groupe Maas a clôturé en baisse de plus de 6 % après que Firmus, soutenue par Nvidia NVDA.O , a abandonné son projet d'introduction en bourse de 5 milliards de dollars, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la valeur de la participation de Maas dans l'opérateur de centres de données et à l'exposition contractuelle de l'entreprise.

L'annulation de cette introduction en bourse a privé la participation de 3,2 % détenue par Maas dans Firmus d’une référence potentielle sur le marché public et d’une source de liquidité, tout en attirant l’attention des investisseurs sur JLE Group, la division d’infrastructures électriques du prestataire australien de services de construction.

“Le véritable risque réside dans la corrélation. Si le financement de Firmus venait à faiblir, tant l’investissement de MGH que le carnet de commandes de JLE pourraient être mis sous pression”, a déclaré Hersh Oberoi, directeur de la recherche mondiale chez Balfour Capital Group.

Le titre a chuté de 10,7 % pour atteindre son plus bas niveau depuis cinq mois après la reprise des échanges, qui avaient été suspendus dans l’attente d’une mise à jour concernant l’introduction en bourse de Firmus et les contrats associés.

M. Oberoi a estimé que cette réévaluation semblait globalement raisonnable, car les investisseurs perdaient une plus-value attendue plutôt que de subir une perte immédiate de liquidités, ajoutant que la valeur de la participation devait être évaluée par rapport à son dernier tour de table privé, corrigée pour tenir compte de son manque de liquidité.

Firmus a retiré sa demande d’introduction en bourse vendredi, estimant que la volatilité et les conditions du marché ne refléteraient pas fidèlement la solidité de son activité et ses perspectives de croissance à long terme.

JLE fournit des “Power Cubes” modulaires et réalise les travaux électriques associés dans le cadre de commandes d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars australiens (768,13 millions de dollars) pour les exercices 2026 et 2027.

Maas a indiqué avoir reçu 373 millions de dollars australiens de paiements et s'attend à ce que les travaux soient achevés d'ici fin 2027.

LE RETRAIT DE L'INTRODUCTION EN BOURSE ENTRAÎNE UNE RÉÉVALUATION DE L'ACTION MAAS

L’action Maas a chuté de 22,4 % jeudi après l’annonce selon laquelle Firmus réexaminait son offre. Le titre a désormais perdu 32 % au cours de la semaine écoulée, ce qui a fait fondre sa capitalisation boursière de près de 788 millions de dollars australiens.

Firmus avait prévu de fixer le prix de ses actions à 11 dollars australiens chacune, valorisant ainsi le capital de la société à environ 30,6 milliards de dollars australiens, soit près du triple de sa valorisation de 10,5 milliards de dollars australiens établie lors d’un tour de table en août.

Le retrait de cette introduction en bourse, qui aurait constitué la deuxième plus importante introduction en bourse jamais enregistrée en Australie, souligne la prudence des investisseurs à l’égard des entreprises d’infrastructure d’IA fortement valorisées, dotées de plans d’expansion ambitieux et nécessitant d’importants besoins de financement.

(1 dollar = 1,4320 dollar australien)