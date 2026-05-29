Le titre de l'entreprise indienne Wipro progresse après l'élargissement de son partenariat visant à accélérer l'adoption de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, avant l'ouverture de la Bourse, l'action Wipro WIPR.NS a progressé de 4,67% après que la société de services informatiques a annoncé avoir renforcé son partenariat avec le fournisseur de logiciels américain ServiceNow NOW.N afin de déployer des flux de travail basés sur l'IA agentique dans les fonctions clés de l'entreprise.