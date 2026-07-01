Le titre de l'entreprise indienne Titan progresse après que Citi a relevé sa recommandation à « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action de Titan Company TITN.NS progresse de 1,7 % à 4 481,20 roupies

** Citi relève sa recommandation sur le titre de « neutre » à « acheter » avec un objectif de cours de 5 075 roupies, tablant sur une forte résilience de la demande dans le secteur de la joaillerie

** La société désigne Titan comme une « valeur atypique » en termes de demande, malgré les prix élevés de l’or et la concurrence

** La société de courtage lance une veille positive sur les catalyseurs à 90 jours, en invoquant la visibilité sur les résultats

** S'attend à un meilleur mix produit, avec une croissance plus rapide des bijoux sertis

** Goldman Sachs met en garde contre le fait que la baisse des cours de l’or pourrait retarder les achats à court terme

** Toutefois, la société de courtage considère que l’amélioration des marges et des flux de trésorerie constitue le principal facteur haussier lié à la baisse des cours de l’or

** Note moyenne de 35 analystes sur TITN: « acheter »; objectif de cours médian: 5 030 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse de 10,6 %, contre une baisse de 9,9 % du Nifty 50 .NSEI