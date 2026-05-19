Le titre de l'entreprise de technologie optique Viavi recule après une cession d'actions de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions de Viavi Solutions VIAV.O , société spécialisée dans les technologies de mesure et de test des réseaux optiques, ont chuté de 5,2 % en séance prolongée, à 46,73 dollars, après l'annonce d'une levée de fonds prévue ** VIAV, basée à Chandler, en Arizona, lance une offre publique d'actions de 500 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser son prêt à terme de 450 millions de dollars, et d'affecter le solde au fonds de roulement ou à d'autres besoins généraux de l'entreprise

** Stifel et Needham sont les co-teneurs de livre, aux côtés d'UBS

** L'action VIAV a clôturé en baisse de 0,9 % à 49,28 $ mardi, mais affiche une hausse de 177 % depuis le début de l'année

** Avec environ 233,9 millions d'actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière de 11,5 milliards de dollars

** La note moyenne de 9 analystes est "acheter"; le cours cible médian de 65 $ est en hausse par rapport aux 27,50 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG