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Le titre de l'entreprise australienne Kelsian progresse après que la cession d'actifs a suscité un optimisme prudent chez Morningstar
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 06:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

7 octobre - ** L'action du groupe Kelsian KLS.AX a progressé de 1% à 3,93 dollars australiens avant de voir ses gains se réduire à 0,3% à la mi-journée à Sydney

** Morningstar porte un regard positif sur la cession, annoncée mi-septembre, des actifs touristiques de l'opérateur de transport, d'un montant de 150 millions de dollars australiens (104,76 millions de dollars USD)

** Le cabinet d’analyse financière estime que cette cession permet à l’opérateur de transport et de tourisme de se défaire de ses activités de complexes hôteliers, de croisières et de circuits touristiques, qui dépendent des dépenses discrétionnaires

** Elle précise que cette cession permet également à la direction de mieux cibler ses priorités et de réduire modérément l’intensité en capital

** Cependant, Morningstar souligne que cette cession signifie que les bénéfices provenant de la division maritime ne sont toujours pas “non discrétionnaires”

** Il ajoute que cette cession signifie également que les bénéfices de la société proviendront principalement de l’activité d’autocars aux États-Unis, caractérisée par des contrats de courte durée, l’absence d’ajustements de coûts et la desserte de secteurs volatils tels que la technologie, le pétrole et le gaz

** Le titre a perdu 8,2% depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4318 dollars australiens)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 06:25:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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