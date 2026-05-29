Le titre de l'entreprise australienne Endeavour Group progresse après que Morningstar a salué ses mesures de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action)

29 mai - **L'action de l'australien Endeavour Group EDV.AX progresse de 0,9% à 2,885 dollars australiens, sa plus forte hausse depuis le 25 mai

** Toutefois, le titre a reculé de 6,8% depuis le début de la semaine, s'apprêtant à connaître sa pire semaine depuis fin mars

Morningstar estime que la cession des vignobles et domaines viticoles non stratégiques simplifie les opérations et réduit les coûts pourEDV ** Le cabinet d'analyse financière estime que le marché s'attend à une baisse structurelle des marges de coûts à long terme pourl'exploitant de pubs ** Morningstar prévoit que les ventes au détail d'alcool de la société augmenteront au rythme de l'inflation à partir de l'exercice 2027, la population plus jeune modérant sa consommation d'alcool

** Selon Morningstar, la réduction du taux de distribution des dividendes offre une plus grande flexibilité pour financer les investissements hôteliers d'EDV

** Elle maintient son estimation de la juste valeur d'EDV à 5,4 AUD par action et prévoit un retour de la croissance du cours de l'action à partir de 2027, associé à des gains liés à la rationalisation des opérations ** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 21,6%

(1 $ = 1,3965 dollar australien)