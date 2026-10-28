Le titre de l'éditeur de logiciels AvePoint progresse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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28 octobre - ** Les actions d' AVPT.O , société spécialisée dans les logiciels de sécurité des données et filiale d'AvePoint, ont progressé de 4,3 % à 17,16 dollars en pré-ouverture mercredi, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine

** AVPT remplacera LXP Industrial Trust LXP.N dans l'indice SPCY à compter du lundi 2 novembre, ont annoncé les indices Dow Jones mardi en fin de journée

** Le REIT spécialisé dans les entrepôts LXP est en passe d’être racheté par Brookfield Asset Management BAM.N et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada dans le cadre d’une transaction de 5 milliards de dollars qui devrait être finalisée lundi

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle estimait que les fonds passifs achèteraient 21,5 millions d’actions AVPT, ce qui correspond à environ 9 jours de demande d’achat

** Mme Roberts a indiqué que les nouvelles valeurs technologiques ajoutées à l’indice S&P 600 ont historiquement surperformé à la fois le SPCY (+8,0 %) et leur secteur (+7,6 %) entre l’annonce de leur ajout et la date effective de cette intégration, l’essentiel de cette surperformance se produisant le lendemain de l’annonce

** Ces actions ont historiquement sous-performé le SPCY (-5,4 %) et le secteur des technologies de l’information du S&P 600 (-7,9 %) au cours des trois mois suivants, a-t-elle déclaré

** Basée à Jersey City, dans le New Jersey, AVPT, qui se présente comme « l’AI Trust Company » , compte environ 211,6 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 3,5 milliards de dollars

** À la clôture de mardi, le titre affichait une hausse de 18,5 % depuis le début de l’année, dont une envolée de 64 % au cours des six derniers mois

** Sur 14 analystes, 10 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 4 recommandent de « conserver »; le cours-cible médian s'établit à 16 dollars, selon les données de LSEG