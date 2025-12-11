 Aller au contenu principal
Le titre de Geron progresse suite à un plan de réduction des effectifs
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de Geron Corp GERN.O augmentent de 4,3 % à 1,33 $ ** Geron annonce un plan de restructuration stratégique visant à réduire les effectifs d'un tiers, soit environ 260 postes ** La société prévoit d'achever la restructuration au premier trimestre 2026 ** Elle ajoute qu'elle encourra des frais de restructuration consistant principalement en dépenses basées sur la trésorerie en relation avec le plan

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 63,3 % depuis le début de l'année

