Le titre de Geron progresse suite à un plan de réduction des effectifs

11 décembre - ** Les actions de Geron Corp GERN.O augmentent de 4,3 % à 1,33 $ ** Geron annonce un plan de restructuration stratégique visant à réduire les effectifs d'un tiers, soit environ 260 postes ** La société prévoit d'achever la restructuration au premier trimestre 2026 ** Elle ajoute qu'elle encourra des frais de restructuration consistant principalement en dépenses basées sur la trésorerie en relation avec le plan

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 63,3 % depuis le début de l'année