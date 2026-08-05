Le titre de Celestica, spécialiste des infrastructures d'IA, recule après l'annonce d'une émission d'actions de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du fournisseur canadien d'infrastructures de centres de données Celestica CLS.TO CLS.N , cotée aux États-Unis, a chuté de 11,8% à 320 dollars après la clôture de la bourse, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** La société annonce une émission d’actions d’un montant de 3 milliards de dollars destinée à financer son fonds de roulement, ses dépenses d’investissement et d’autres besoins généraux de l’entreprise

** BofA et Citigroup sont les co-chefs de file, aux côtés de TD Securities

** L'action CLS a clôturé en baisse de 2,3% à 362,76 dollars mercredi, ramenant son gain depuis le début de l'année à 23%

** Avec environ 114,98 millions d’actions en circulation, Celestica affiche une capitalisation boursière d’environ 42 milliards de dollars