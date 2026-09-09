Le titre de Bancorp recule alors que son partenaire Chime s'apprête à racheter Stride Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Le titre de la banque américaine The Bancorp ( TBBK.O ) a chuté de 14,6 % à 55 dollars avant l'ouverture du marché

** Chime CHYM.O , partenaire bancaire de TBBK, a annoncé mardi en fin de journée son intention d’acquérir Stride Bank , obtenant ainsi une licence bancaire qui lui permettra d’étendre ses activités de crédit

** CHYM et TBBK ont conclu un partenariat pluriannuel portant sur des services de parrainage bancaire

** Manuel Navas, analyste chez Piper Sandler, estime que la stratégie de CHYM impliquerait à terme de se détacher de TBBK

** “Nous nous attendons à une baisse du cours de l’action aujourd’hui et attendons de la direction qu’elle clarifie l’impact de cette opération”, déclare Navas

** Il ajoute que la décision de Block XYZ.N de déposer une demande de charte bancaire constitue un obstacle supplémentaire pour TBBK

** Les trois sociétés de courtage qui couvrent le titre attribuent une recommandation “acheter” ou supérieure; objectif de cours médian: 86 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action TBBK affichait une baisse de 4,6 % depuis le début de l’année