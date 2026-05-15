Le titre de Babcock & Wilcox, entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques, recule après une cession d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Les actions de la société de technologies énergétiques Babcock & Wilcox BW.N ont chuté de 11,2 % en pré-ouverture, à 18,85 $, après une levée de fonds de 200 millions de dollars

** La société a annoncé vendredi matin qu'elle avait vendu environ 10,8 millions d'actions à 18,50 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 12,8 % par rapport au dernier cours de l'action jeudi. Avant l'offre, le titre avait bondi de 46 % cette semaine, affichant une hausse de 235 % depuis le début de l'année

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser par anticipation son contrat de crédit et, par la suite, contracter un nouvel emprunt afin de financer ses besoins en fonds de roulement et de soutenir ses initiatives de croissance, notamment des projets de production d'électricité pour des centres de données d'IA, entre autres

** BW, dont le siège social est situé à Akron, dans l'Ohio, compte environ 136,2 millions d'actions en circulation

** B. Riley est le chef de file de l'offre, aux côtés de Craig-Hallum et Lake Street Capital Markets