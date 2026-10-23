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Le titre Customers Bancorp en hausse après la publication des résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 20:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Le titre de la banque régionale Customers Bancorp ( CUBI.N ) progresse de 9,2 % à 86 dollars

** Jeudi, après la clôture du marché, CUBI a annoncé un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 78,4 millions de dollars au troisième trimestre, soit 2,25 dollars par action diluée, contre 73,7 millions de dollars, soit 2,20 dollars par action, un an plus tôt

** Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 3 % en glissement annuel pour atteindre 208,1 millions de dollars, grâce à la hausse des revenus d'intérêts provenant des titres de placement et de plusieurs portefeuilles de prêts

** Au 30 septembre, le total des prêts et des crédits-bails s’élevait à 18,5 milliards de dollars et le total des dépôts atteignait le niveau record de 22,6 milliards de dollars

** Sept analystes sur onze attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », trois la note « conserver » et un la note « vendre » ou « vente forte »; leur objectif de cours médian est de 92 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 16,8 % depuis le début de l'année

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