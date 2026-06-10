Le titre Cullinan s'envole après la publication de données préliminaires indiquant une rémission chez les patients traités par des médicaments contre les maladies auto-immunes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Le titre de la société de biotechnologie Cullinan Therapeutics CGEM.O a progressé de 5,39 % pour atteindre 13,89 $

** La société indique que le CLN-978 a entraîné une rémission chez un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde en moins de quatre semaines et a réduit les anticorps responsables de la maladie

** Le velinotamig de CGEM, un médicament expérimental, a entraîné une réponse rénale complète chez deux patients atteints de néphrite lupique, une affection qui endommage les reins, selon la société

** La société indique que ses médicaments ciblent les maladies auto-immunes dans lesquelles le système immunitaire attaque l'organisme, entraînant des douleurs articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde et des lésions organiques dans le lupus

** Aucun effet secondaire grave n'a été signalé au cours des deux études de phase précoce, selon la société

** La société prévoit d'étendre ses essais à d'autres maladies, notamment les troubles sanguins, et de partager davantage de données dans le courant de l'année, selon la société

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 34 % depuis le début de l'année