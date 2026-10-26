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Le titre Corcept progresse après que son médicament contre le cancer de l'ovaire a donné des résultats positifs lors d'une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 13:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions de Corcept Therapeutics CORT.O progressent de 3 % à 87,23 dollars avant l'ouverture du marché

** La société de biotechnologie indique que son médicament contre le cancer de l'ovaire, le Lifyorli, associé au nab-paclitaxel et au bevacizumab, deux médicaments de chimiothérapie, a donné des résultats positifs chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine

** Elle ajoute que ce protocole a permis d’obtenir une survie médiane sans progression de 7,2 mois et un taux de réponse objective de 59 % dans une étude portant sur 95 patientes

** Les patientes n’ayant jamais reçu de bévacizumab auparavant ont obtenu de meilleurs résultats, avec une survie médiane sans progression de 8,1 mois et un taux de réponse objective de 66 % - CORT

** Précise que 88 % des patientes étaient encore en vie au bout de six mois; la survie globale médiane n’avait pas encore été atteinte lors de l’analyse primaire

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 147 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CORCEPT THERAPEU
85,8600 USD NASDAQ 0,00%
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