Le titre Columbia Financial progresse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation à « surpondérer »

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11 août - ** L'action de Columbia Financial CLBK.O progresse de 1,9 % à 11 dollars en début de séance

** Piper Sandler relève la recommandation sur CLBK de « neutre » à « surpondérer »

** Piper Sandler estime qu’à la suite de la deuxième étape de conversion de la société, de son émission d’actions et de la conclusion de l’accord avec NFBK, CLBK est bien placée pour investir ses capitaux dans une croissance rentable de son bilan, améliorer sa rentabilité et gérer ses excédents de capitaux

** Le mois dernier, la société a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par une augmentation des revenus nets d'intérêts

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 55,8 % depuis le début de l'année