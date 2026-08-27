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Le titre CNB Financial progresse après que Raymond James a lancé sa couverture avec une recommandation “surperformer”
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 20:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Le cours de l'action de CNB Financial Corporation

CCNE.O a légèrement progressé après que Raymond James a lancé sa couverture avec une note “surperformer”

** “Nous restons confiants dans la capacité de (CCNE) à générer une rentabilité et une croissance solides tout en conservant une bonne qualité de crédit, ce qui rend le rapport risque/rendement attractif, d’autant plus que les actions se négocient actuellement avec une décote par rapport à celles de ses pairs” – Raymond James

** La société de courtage ajoute que l’historique de souscription prudent de CCNE, son portefeuille diversifié et son faible taux de pertes actuelles contribuent à un profil de risque de crédit favorable

** Il fixe un objectif de cours à 39 $, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 15,1 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Trois analystes sur cinq attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et deux “conserver”; leur objectif de cours médian est de 191 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 29,8 % depuis le début de l'année

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