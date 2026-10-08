 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Chipotle progresse après l'annonce selon laquelle Starbucks aurait envisagé un accord
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 20:09

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

8 octobre - ** L'action Chipotle Mexican Grill CMG.N progresse de 8,55 % à 33,40 dollars, tandis que celle de Starbucks SBUX.O recule de 6,66 % à 87,35 dollars

** SBUX aurait envisagé une OPA sur Chipotle, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier

** Le géant du café a atteint son plus bas niveau depuis mars

** Le statut de ce projet de rachat n'est pas encore déterminé, selon le journal; Starbucks et Chipotle n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Une éventuelle opération permettrait au directeur général Brian Niccol de retrouver la chaîne de burritos qu’il dirigeait avant de rejoindre le géant du café il y a deux ans

** “Pour SBUX, nous pensons que les investisseurs considéreront cela comme une distraction pour la direction, alors qu’il reste encore du pain sur la planche pour redresser la marque Starbucks, notamment en ce qui concerne la croissance sous-jacente des ventes comparables en Amérique du Nord, alors que l’entreprise a déjà récolté les fruits les plus faciles à cueillir jusqu’en 2027 et au-delà,” explique Logan Reich, analyste chez RBC Capital Markets

** CMG affiche une capitalisation boursière d’environ 39 milliards de dollars, tandis quecelle de SBUX s’élève à 107 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d’hier, SBUX affichait une hausse d’environ 11 % depuis le début de l’année, tandis que CMG reculait de 17 % sur la même période

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
33,005 USD NYSE +7,26%
STARBUCKS
90,4500 USD NASDAQ -3,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 729,69 -0,51%
Pétrole Brent
104,35 +3,11%
TOTALENERGIES
77,58 +2,86%
2CRSI
23,44 -6,46%
HAFFNER ENERGY
0,667 -9,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank