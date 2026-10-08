Le titre Chipotle progresse après l'annonce selon laquelle Starbucks aurait envisagé un accord

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(Actualités)

8 octobre - ** L'action Chipotle Mexican Grill CMG.N progresse de 8,55 % à 33,40 dollars, tandis que celle de Starbucks SBUX.O recule de 6,66 % à 87,35 dollars

** SBUX aurait envisagé une OPA sur Chipotle, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier

** Le géant du café a atteint son plus bas niveau depuis mars

** Le statut de ce projet de rachat n'est pas encore déterminé, selon le journal; Starbucks et Chipotle n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** Une éventuelle opération permettrait au directeur général Brian Niccol de retrouver la chaîne de burritos qu’il dirigeait avant de rejoindre le géant du café il y a deux ans

** “Pour SBUX, nous pensons que les investisseurs considéreront cela comme une distraction pour la direction, alors qu’il reste encore du pain sur la planche pour redresser la marque Starbucks, notamment en ce qui concerne la croissance sous-jacente des ventes comparables en Amérique du Nord, alors que l’entreprise a déjà récolté les fruits les plus faciles à cueillir jusqu’en 2027 et au-delà,” explique Logan Reich, analyste chez RBC Capital Markets

** CMG affiche une capitalisation boursière d’environ 39 milliards de dollars, tandis quecelle de SBUX s’élève à 107 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d’hier, SBUX affichait une hausse d’environ 11 % depuis le début de l’année, tandis que CMG reculait de 17 % sur la même période