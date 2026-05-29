Le titre chinois Lenovo atteint un nouveau plus haut alors que les courtiers relèvent leur objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** L'action Lenovo 0992.HK a bondi de 30,6% pour atteindre 25,7 HK$, son plus haut niveau historique depuis son introduction en bourse en février 1994

** Le titre s'inscrivait en hausse de 21%, en passe de connaître sa meilleure journée depuis décembre 2008

** Meilleure performance en pourcentage de l'indice Hang Seng .HSI et de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui progressent respectivement de 0,5% et 0,1%

** Goldman Sachs, qui attribue la note “Achat” à Lenovo, relève son objectif de cours de 12,53 HK$ à 27 HK$, estimant que les solides résultats de Lenovo au premier trimestre confirment son opinion positive selon laquelle l'impact de la hausse des coûts de la mémoire est gérable et que Lenovo bénéficie d'un fort pouvoir de négociation auprès de ses clients et fournisseurs

** CLSA relève son objectif de cours de 12,90 HK$ à 21 HK$, estimant que Lenovo devrait bénéficier de la reprise du cycle des livraisons de PC

** Citi relève son objectif de cours pour Lenovo de 12,60 HK$ à 20 HK$, Macquarie le relève de 12,93 HK$ à 21,75 HK$, et DBS le relève de 19 HK$ à 23,50 HK$ ** La semaine dernière, Lenovo a annoncé une hausse de 27% de son chiffre d'affaires trimestriel , supérieure aux prévisions, la forte demande des consommateurs pour les PC avant d'éventuelles hausses de prix ayant aidé le plus grand fabricant mondial d'ordinateurs à accroître sa part de marché ** Jeudi, son concurrent Dell DELL.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfices après avoir publié un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux prévisions et des prévisions pour le deuxième trimestre dépassant les estimations