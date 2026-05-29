Le titre chinois Innovent enregistre sa plus forte hausse depuis près d'un an grâce à un accord avec Pfizer portant sur un médicament anticancéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 mai - ** Le titre de la société chinoise Innovent Biologics 1801.HK bondit de 10% à 82,4 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 4 juin 2025
** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis le 22 mai et est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse
** Elle est la valeur la plus performante de l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO , qui progresse de 0,5% ** Innovent et le géant pharmaceutique américain Pfizer PFE.N ont conclu un accord mondial de licence et de collaboration d'une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars pour développer 12 médicaments anticancéreux en phase précoce, alors que les laboratoires pharmaceutiques mondiaux se précipitent pour exploiter le pipeline biotechnologique en plein essor de la Chine
** L'accord prévoit également un paiement initial de 650 millions de dollars à Innovent et jusqu'à 9,85 milliards de dollars de paiements d'étapes potentiels liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 4,9%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a reculé de 2,2%
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