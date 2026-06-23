Le titre chinois Haisco enregistre sa plus forte hausse en huit mois grâce à un accord de licence avec Nuvectis

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23 juin - ** L'action du groupe pharmaceutique Haisco ( 002653.SZ ) bondit de 9,7 % à 54 yuans, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 31 octobre 2025

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 1er juin, lors de sa troisième séance consécutive de hausse

** Nuvectis Pharma NVCT.O a annoncé lundi avoir obtenu les droits exclusifs hors de Chine sur deux médicaments expérimentaux développés par Haisco Pharmaceutical Group

002653.SZ , ciblant les maladies liées au complément et le cancer, afin d’élargir son portefeuille de produits

** Haisco recevra des paiements initiaux et à court terme totalisant jusqu’à 40 millions de dollars et pourra percevoir jusqu’à 1,42 milliard de dollars de paiements d’étapes supplémentaires, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes futures

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 3,6 %, tandis que l'indice de référence CSI300 .CSI300 a gagné 8,1 %