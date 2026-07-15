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Le titre Celcuity recule alors que le report du lancement d'un médicament contre le cancer du sein vient éclipser sa première autorisation délivrée par la FDA
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Celcuity

CELC.O recule de 20,3 % à 88,48 dollars

** La FDA américaine a approuvé mardi soir le médicament de CELC destiné au traitement d'une forme avancée de cancer du sein, ce qui en fait le premier produit de la société à être commercialisé

** Ce médicament, le Revtorpyk, est destiné au traitement des patientes atteintes d’un cancer du sein avancé dont les tumeurs présentent de faibles taux d’une protéine appelée HER2 et ne comportent aucune mutation du gène PIK3CA

** CELC prévoit de commencer à commercialiser le médicament au troisième trimestre

** “L’autorisation était largement attendue, mais la société a reporté le lancement à la fin du troisième trimestre 2026, ce à quoi nous ne nous attendions pas compte tenu des commentaires précédents sur l’état de préparation au lancement”, indique Leerink Partners

** “Nous nous attendons à une volatilité des actions, en particulier suite à l’annonce de la cession de positions par un actionnaire important” – Leerink

**En tenant compte de l'évolution de la séance, CELC affiche une baisse de 9,7 % depuis le début de l'année

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