Le titre Celcuity en hausse après l'autorisation accordée par la FDA pour un médicament contre le cancer du sein

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14 juillet - ** Le titre de la société de biotechnologie Celcuity CELC.O progresse de 7,8 % pour atteindre 111,89 dollars

** L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le gedatolisib de CELC, associé au fulvestrant, avec ou sans palbociclib, pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique

** Le gedatolisib est le médicament expérimental de CELC contre le cancer du sein

** En juin, CELC a indiqué que le gedatolisib prolongeait la durée pendant laquelle une patiente vivait sans aggravation de la maladie

** L'action CELC a progressé de près de 8 % depuis le début de l'année