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Le titre CCC Intelligent Solutions progresse après l'annonce selon laquelle la société envisagerait de se vendre
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Le titre de CCC Intelligent Solutions CCC.O a progressé de 7,8% à 5,80 dollars après la clôture, à la suite d'un article de Reuters indiquant que la société envisageait une cession

** L'éditeur de logiciels a mandaté Morgan Stanley pour l'accompagner dans le processus de cession et a pris contact avec des acquéreurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement, selon trois sources proches du dossier

** CCC et Morgan Stanley n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture de jeudi, l'action CCC avait perdu 32,3% depuis le début de l'année

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