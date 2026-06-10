Le titre Cava progresse après que UBS a relevé sa recommandation à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action de la chaîne de restaurants Cava Group

CAVA.N progresse de 2 % à 77,82 $ en pré-ouverture

** UBS relève sa recommandation sur le titre de "neutre" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 85 $ à 90 $

** Selon la banque, CAVA reste un titre à forte croissance, et les solides performances de la société en termes de ventes à périmètre constant "se font de plus en plus rares" par rapport à ses concurrents dans un contexte macroéconomique aussi difficile

** La société de courtage reste encouragée par les solides performances des nouveaux restaurants de la société ces dernières années ** La société avait relevé ses prévisions annuelles le mois dernier et a publié des ventes à périmètre constant supérieures aux attentes au premier trimestre, grâce à la demande pour une cuisine méditerranéenne abordable

** 16 des 29 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, 12 "conserver" et un "vendre" ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 95 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 30 % depuis le début de l'année