Le titre Capricor s'effondre alors que la réunion du comité de la FDA sur la thérapie cellulaire contre la myopathie de Duchenne alimente les craintes liées aux risques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** L'action de Capricor Therapeutics CAPR.O s'effondre de 14 % à 26,17 dollars

** Capricor indique que la FDA américaine tiendra une réunion de son comité consultatif le 29 juillet afin d'examiner son traitement cellulaire, le deramiocel, destiné à traiter la cardiomyopathie chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique

** Selon Madison El-Saadi, analyste chez B. Riley Securities, la réaction du cours de l’action reflète un « risque réglementaire accru » lié aux comités consultatifs

** L’année dernière, la FDA avait refusé d’approuver le médicament, invoquant un manque de données d’efficacité, et avait demandé des données supplémentaires

** Capricor a déclaré en décembre que, lors d’un essai de phase avancée, le deramiocel avait sensiblement ralenti le déclin des fonctions musculaires et cardiaques chez les patients par rapport au placebo

** Selon El-Saadi, l’avis du comité consultatif n’est « pas surprenant » et l’accent devrait être mis sur la solidité des données

** La décision de la FDA concernant cette demande est attendue d’ici le 22 août

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 10 % depuis le début de l'année