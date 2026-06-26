 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Capricor s'effondre alors que la réunion du comité de la FDA sur la thérapie cellulaire contre la myopathie de Duchenne alimente les craintes liées aux risques
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** L'action de Capricor Therapeutics CAPR.O s'effondre de 14 % à 26,17 dollars

** Capricor indique que la FDA américaine tiendra une réunion de son comité consultatif le 29 juillet afin d'examiner son traitement cellulaire, le deramiocel, destiné à traiter la cardiomyopathie chez les patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique

** Selon Madison El-Saadi, analyste chez B. Riley Securities, la réaction du cours de l’action reflète un « risque réglementaire accru » lié aux comités consultatifs

** L’année dernière, la FDA avait refusé d’approuver le médicament, invoquant un manque de données d’efficacité, et avait demandé des données supplémentaires

** Capricor a déclaré en décembre que, lors d’un essai de phase avancée, le deramiocel avait sensiblement ralenti le déclin des fonctions musculaires et cardiaques chez les patients par rapport au placebo

** Selon El-Saadi, l’avis du comité consultatif n’est « pas surprenant » et l’accent devrait être mis sur la solidité des données

** La décision de la FDA concernant cette demande est attendue d’ici le 22 août

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 10 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAPRICOR THERAP
26,4500 USD NASDAQ -12,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 17:02:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BOURSORAMA
    IA : les gagnants, les perdants ? Votre argent est en jeu !
    information fournie par Boursorama 26.06.2026 17:28 

    L'IA, une révolution déjà en marche Fin 2022, l'intelligence artificielle arrivait dans le quotidien des entreprises et des particuliers avec le lancement de ChatGPT. Depuis, l'IA s'est transformée en mégatendance mondiale, redéfinissant les règles du jeu économique, ... Lire la suite

  • ( AFP / BEHROUZ MEHRI )
    Airbags Takata: la CLCV lance deux nouvelles actions de groupe, contre BMW et Volkswagen
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.06.2026 17:27 

    L'association de consommateurs CLCV a annoncé vendredi lancer deux actions de groupe visant les constructeurs BMW et Volkswagen au nom des propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata défectueux, après celle déjà lancée contre Stellantis en décembre. Avec ... Lire la suite

  • (illustration) ( AFP / THIBAUD MORITZ )
    Safran en "négociations exclusives" pour racheter Exail
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.06.2026 17:23 

    Le groupe aéronautique et de défense français Safran a annoncé vendredi être "en négociations exclusives" pour racheter la société française Exail Technologies, spécialisée en drones navals et terrestres ainsi qu'en système de navigation de haute précision. Au ... Lire la suite

  • L'accusé saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen (c) dans le box en verre pare-balle de la salle d'audience provisoire de Magdebourg, lors de son procès pour avoir foncé avec un SUV dans la foule d'un marché de Noël fin 2024, le 26 juin 2026 dans l'est de l'Allemagne ( AFP / Ronny HARTMANN )
    Prison à vie pour l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Magdebourg
    information fournie par AFP 26.06.2026 17:10 

    L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés dans cette ville allemande fin 2024, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité vendredi. Le tribunal de Magdebourg ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,52 +8,01%
CAC 40
8 384,87 -0,55%
EXAIL TECHNOLOGIES
116,7 +25,28%
Pétrole Brent
71,47 -4,50%
STELLANTIS
5,024 -1,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank