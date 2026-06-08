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Le titre Campbell's progresse après avoir confirmé ses prévisions annuelles et dépassé ses prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** L'action du fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's CPB.O progresse de 3 % à 22,36 $ en pré-ouverture

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre et maintient ses prévisions annuelles

** Il affiche un BPA ajusté de 50 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations de 48 cents - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre recule de 4 % à 2,37 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 2,38 milliards de dollars

** CPB prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net organique annuel comprise entre 1 % et 2 %, et un bénéfice par action ajusté compris entre 2,15 $ et 2,25 $

** À la dernière clôture, l'action a perdu 22 % depuis le début de l'année

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