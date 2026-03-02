Le titre California Resources bondit grâce aux prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la compagnie pétrolière et gazière California Resources CRC.N en hausse de 2,2 % à 59,92 $

** La société prévoit des investissements en capital de 430 à 470 millions de dollars en 2026

** CRC vise à commencer l'injection de dioxyde de carbone dans son projet de capture et de stockage du carbone d'Elk Hills (CCS) au printemps 2026

** Le CRC prévoit une croissance de la production de 12 % d'une année sur l'autre, avec une moyenne de 152-157 milliers de barils d'équivalent pétrole par jour (MBoe/d), soutenue par quatre plates-formes de forage exploitées

** La société indique qu'elle détient actuellement la majorité des permis nécessaires pour entreprendre son programme d'investissement en 2026

** Le flux de trésorerie disponible pour 2025 s'élève à 543 millions de dollars, contre 355 millions de dollars l'année dernière

** Cependant, CRC annonce un bénéfice par action ajusté de 47 cents pour le quatrième trimestre, alors que les analystes l'estimaient à 53 cents, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, le titre CRC est en hausse de 34,6 % depuis le début de l'année