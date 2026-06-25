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Le titre Bumble progresse après que Reuters a annoncé que la société envisageait une cession
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Le titre de Bumble ( BMBL.O ) progresse de 5,1% à 2,86 dollars après que Reuters a annoncé que l'application de rencontres envisageait une cession , citant trois sources

** BMBL travaille avec des banquiers d'affaires de Morgan Stanley sur un éventuel processus de cession, ont indiqué ces sources

** Aucun accord n'est encore certain et la société pourrait décider de rester indépendante

** BMBL n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis que Morgan Stanley et le gestionnaire d’actifs Blackstone, qui détient environ 22% de Bumble, ont refusé de s’exprimer.

** À la clôture d’hier, BMBL avait perdu 12,6% depuis le début de l’année

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