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Le titre britannique Segro atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an et demi après avoir rejeté l'offre de Prologis
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 09:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Les actions de Segro, société britannique spécialisée dans l'immobilier logistique ( SGRO.L ), ont progressé de près de 20% pour atteindre 892 pence, leur plus haut niveau depuis septembre 2024

** La société américaine de logistique Prologis PLD.N indique que Segro a rejeté son offre de rachat entièrement en actions d’un montant de 12,6 milliards de livres sterling (soit 16,61 milliards de dollars)

** Selon les termes de l'offre, les actionnaires de SGRO auraient reçu 0,084 nouvelle action PLD pour chaque action SGRO, ce qui correspond à une valeur de 925 pence par action , soit une prime de 24,7% par rapport au dernier cours de clôture de Segro

** Prologis a jusqu'au 22 juillet pour annoncer une offre ferme ou se retirer, conformément à la réglementation britannique en matière d'OPA

** Depuis le début de l'année, SGRO a progressé d'environ 20%

(1 $ = 0,7586 livre)

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