 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Block progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 12:13

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action de la société de paiement Block

XYZ.N progresse de 8,6% à 82,5 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Après la clôture des marchés mardi, XYZ a revu à la hausse ses prévisions de marge brute pour l'ensemble de l'année, les portant à 12,63 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 12,51 milliards de dollars

** La société de fintech prévoit également une marge brute de 14,52 milliards de dollars pour 2027

** Les analystes de Citizens estiment que les prévisions préliminaires de Block pour 2027 renforcent la confiance dans la poursuite de la progression récente de ses résultats, alors même que la société réinvestit dans plusieurs nouvelles initiatives de croissance

** Le résultat d'exploitation ajusté a atteint 923 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 480 millions de dollars, soit 54 cents par action, un an plus tôt

** 39 analystes sur 48 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et neuf la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 97 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 16,7% depuis le début de l’année

Valeurs associées

BLOCK RG-A
75,965 USD NYSE -1,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
18,94 +14,17%
CAC 40
8 143,12 +1,53%
Pétrole Brent
102,18 -2,00%
BIOPHYTIS
0,0318 +23,26%
SOITEC
120,65 -3,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank