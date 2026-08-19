 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre australien Superloop enregistre sa plus forte hausse en deux mois et demi, son bénéfice annuel dépassant les prévisions
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 03:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Le titre de la société australienne Superloop

SLC.AX s'envole de 7,7% à 3,360 dollars australiens, son plus fort rebond intrajournalier depuis le 3 juin

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 23 juillet

** L'opérateur de télécommunications affiche un bénéfice annuel après impôts de 17,5 millions de dollars australiens (12,38 millions de dollars US (XX,XX millions d'euros), contre 1,2 million de dollars australiens un an plus tôt, soit 2% de plus que les estimations consensuelles de Citi et Visible Alpha

** Elle affiche un chiffre d’affaires annuel issu des activités courantes de 664,3 millions de dollars australiens, contre 546,5 millions l’année précédente

** "Compte tenu de ces résultats supérieurs aux attentes, nous estimons que le cours de l’action pourrait réagir positivement", indique Citi

** Le titre affiche une hausse de 23,6% depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 dollar = 1,4138 dollars australiens)

Valeurs associées

CITIGROUP
137,670 USD NYSE -0,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,5 +0,19%
CAC 40
8 509,36 -0,82%
Or
4 341,64 +0,16%
BIOPHYTIS
0,1318 +38,74%
TOTALENERGIES
76,9 +1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank