Le titre australien Monadelphous atteint son plus haut niveau depuis trois semaines ; Morningstar relève sa juste valeur de 8 %

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30 juin - ** L'action de la société australienne Monadelphous

MND.AX progresse jusqu'à 1 % pour atteindre 30,60 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 9 juin

** Morningstar relève son estimation de la juste valeur de Monadelphous de 8 % à 20,60 dollars australiens et modifie sa note d’incertitude, la faisant passer de « élevée » à « moyenne », en invoquant l’amélioration des marges

** L'entreprise de génie civil est en passe de connaître une nouvelle croissance, soutenue par une dynamique structurelle favorable, une forte demande en maintenance et les effets positifs de la transition énergétique sur ses services – Morningstar

** Le cabinet d’analyse financière prévoit pour MND un taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d’affaires sur cinq ans de 8 %, à 3,1 milliards de dollars australiens, soit une légère révision à la hausse par rapport à ses prévisions antérieures

** MND affiche une hausse de 17,5 % depuis le début de l’année