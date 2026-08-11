Le titre AST SpaceMobile recule après l'annonce d'une perte plus importante au deuxième trimestre

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10 août - ** L'action de la société de communications par satellite AST SpaceMobile ASTS.O recule de 1,2 % en séance après-bourse

** La perte nette du deuxième trimestre s'est creusée, passant de 99,39 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars un an plus tôt à 230,91 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, principalement en raison d'une charge exceptionnelle de 125,9 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 31,52 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, est inférieur aux estimations de 34,98 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 5,3 %