Le titre ARS Pharmaceuticals progresse après un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux prévisions

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15 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique ARS Pharmaceuticals SPRY.O progresse de 2,4 % à 8,31 $ avant l'ouverture du marché ** La société annonce un chiffre d'affaires de 22,7 millions de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 22,23 millions de dollars, selon les données de LSEG

** SPRY affiche une perte nette de 60,62 millions de dollars, contre une perte attendue de 51,87 millions de dollars

** La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la majorité des programmes Medicaid des États intègrent son spray nasal Neffy dans leurs listes de médicaments sans restriction d'ici le début de l'année prochaine

** Neffy est le spray nasal d'ARS approuvé par la FDA pour traiter les réactions allergiques graves, y compris l'anaphylaxie

** À la dernière clôture, l'action SPRY affichait une baisse de 31,8% depuis le début de l'année