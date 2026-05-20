Le titre American Healthcare REIT recule suite à une émission d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 mai - ** L'action d'American Healthcare REIT AHR.N a reculé de 2,4% à 50,45 dollars en séance prolongée, alors que la société cherche à lever des fonds ** L'opérateur de résidences pour seniors et d'établissements de soins infirmiers spécialisés lance une offre de 14 millions d'actions sur une base à terme
** AHR prévoit de conclure un accord de vente à terme de 24 mois avec le souscripteur BofA
** Une fois l'accord conclu, la société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris pour d'éventuels investissements futurs ** Basée à Irvine, en Californie, AHR compte environ 192,7 millions d'actions en circulation au 18 mai, selon le prospectus
** L'action AHR a clôturé en hausse de 1,7% à 51,68 $ mercredi, en hausse de 10% depuis le début de l'année
** Sur 13 analystes, 12 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, et 1 la note “conserver”; le cours cible médian est de 59 dollars, selon les données de LSEG
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