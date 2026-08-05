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Le titre AMD recule après la publication de prévisions solides qui n'ont toutefois pas répondu aux attentes très élevées
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 10:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action AMD AMD.O recule de 7,2% à 481,23 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, à ± 300 millions de dollars près, contre une estimation des analystes de 12,52 milliards de dollars, ce qui ne répond pas aux attentes élevées des investisseurs, après une forte hausse alimentée par l'IA cette année

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre bondit de 50% à 11,54 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 11,28 milliards de dollars

** “Les résultats et les perspectives d’AMD ont tous deux dépassé le consensus, mais semblent ne pas avoir répondu aux attentes élevées suscitées par les solides résultats d’Intel au deuxième trimestre”, indiquent les analystes de RBC Capital Markets

** AMD se négociait récemment à 43 fois ses bénéfices attendus, bien au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 31, ce qui suggère que l'action pourrait être surévaluée, selon les données compilées par LSEG

** AMD affiche une hausse de 142% depuis le début de l'année, surpassant largement la progression de 14,4% du Nasdaq

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