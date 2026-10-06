Le titre AMC progresse après avoir finalisé un refinancement de sa dette à hauteur de 3,97 milliards de dollars

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6 octobre - ** Les actions de la chaîne de cinémas AMC Entertainment AMC.N progressent de 3,5 % à 2,89 dollars

** AMC finalise un refinancement de 3,97 milliards de dollars couvrant environ 97 % de sa dette

** Cette opération prolonge la quasi-totalité des échéances de la dette jusqu’en octobre 2031 et octobre 2033, et réduit le coût du capital

** La société rembourse ses prêts à terme existants et refinance sa dette arrivant à échéance en 2029, simplifiant ainsi sa structure de capital

** La nouvelle structure de financement d’AMC comprend 2 milliards de dollars de billets de premier rang arrivant à échéance en 2031, 850 millions de dollars de prêts à terme de premier rang et 1,12 milliard de dollars de prêts de deuxième rang accordés par le groupe « Special Situations » de la Deutsche Bank

** Les fonds levés serviront à rembourser plusieurs dettes arrivant à échéance en 2029 et 2027, ainsi que des prêts accordés à sa filiale Odeon Finco

** AMC affiche des pertes nettes annuelles consécutives depuis 2018, ce qui contribue à alourdir son endettement et ses coûts de financement

** À la clôture d’hier, AMC affichait une hausse de 83,65 % depuis le début de l’année