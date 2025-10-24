Le titre Alten est 'très faiblement valorisé' selon Invest Securities
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 11:16
L'analyste estime que la présentation hier soir du CA n'a pas apporté de changement majeur de tendance en 3 semaines.
Il indique que le CA du 3ème trimestre 2025 est sans surprise, les guidances 2025 sont réitérées (le COO vise même désormais plutôt le haut de fourchette) et les signaux encourageants pour 2026 sont confirmés.
'L'arrivée de C. Malargé, dont les réalisations chez Sopra Steria nous avaient impressionnés, concourt à ce début de reprise du momentum. Il faudra néanmoins attendre début 2026 pour avoir la confirmation de cette amélioration progressive de l'activité' ajoute le broker.
'Avec des estimations 2025-27e et un objectif de cours de 136EUR inchangés, nous réitérons notre opinion Achat pour un titre très faiblement valorisé (FCF yield >12% !) qui pourrait fortement rebondir en cas de confirmation d'amélioration du momentum' rajoute Invest Securities en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|73,0500 EUR
|Euronext Paris
|+4,88%
