Le titre Alphabet progresse grâce à un partenariat avec Blackstone dans le domaine du cloud et de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont progressé de 1% pour atteindre 400,91 dollars en pré-ouverture mardi, après que la société et Blackstone BX.N ont annoncé leur intention de créer une coentreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle dans le cloud

** Blackstone va investir initialement 5 milliards de dollars en fonds propres pour mettre en service une capacité de 500 mégawatts de centres de données en 2027, offrant ainsi de la capacité et les puces d'IA personnalisées de Google

** La nouvelle coentreprise basée aux États-Unis vise à tirer parti de la demande croissante en services informatiques d'IA et sera dirigée par Benjamin Sloss, cadre de longue date chez Google, en tant que directeur général

** Le titre a bondi d'environ 26,8% depuis le début de l'année, surperformant la hausse de 12,3% de l'indice Nasdaq

.IXIC , et s'échange actuellement à environ 3% en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 408,61 dollars

** La majorité des analystes attribuent à l'action la note "acheter" ou "acheter fortement", avec un objectif de cours médian de 420,00 $, selon les données compilées par LSEG